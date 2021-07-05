Во Львове прошел очередной провальный Mind Invest Club скандального главреда mind.ua Евгения Шпитко

В конце июня во Львове в рамках Leopolis Jazz Fest в кафе GLORY CAFE состоялось мероприятие Mind Invest Club 2021. Организовал и провел это мероприятие на тему «Объект преобразования: как выбрать инвестиционный проект для «реанимации» и как оценить экономическую эффективность [...]

В конце июня во Львове в рамках Leopolis Jazz Fest в кафе GLORY CAFE состоялось мероприятие Mind Invest Club 2021. Организовал и провел это мероприятие на тему «Объект преобразования: как выбрать инвестиционный проект для «реанимации» и как оценить экономическую эффективность на различных этапах жизненного цикла проекта» скандальный главный редактор и собственник сайта mind.ua Евгений Шпитко.

Кроме нескольких спикеров, которые выступили в рамках этого мероприятия, судя по фото, размещенному в Facebook, на него пришло всего несколько человек. Также стоит отметить, что данное мероприятие не заинтересовало журналистов и прессу, поэтому упоминания об этом событии в СМИ нет. Также в рамках мероприятия предполагалось проведения конкурса инвестиционных идей Mind Concept Fest. Однако, никто не прислал свои заявки на этот конкурс.

Среди посетивших это мероприятие: не так давно уволенный с должности начальника управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис, совладелец компании HD-group Борис Шестопалов, о котором несколько лет запорожские СМИ писали, как о главном рейдере в регионе, а СБУ объявляла его в международный розыск, в связи с чем, он долгое время скрывался в Израиле. Позднее обвинения с него были сняты. Также в мероприятии принял участие управляющий партнер адвокатского объединения «Juscutum» (АО «Юскутум») Артем Афян, чью фирму покинули ключевые сотрудники, и Андрей Смолий, инвестбанкир, глава представительства компании Avellana Gold в Украине. Компанию Avellana Gold СМИ связывают с беглым экс-министром МВД Виталием Захарченко. Ранее представителем украинского офиса Avellana Gold был Николай Гожик, который был в числе самых первых рейдеров «Закарпатполиметаллов».

Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Тарас Елейко выступил на мероприятии с докладом о государственной приватизации, как способ трансформации системы.

Партнерами провального мероприятия выступили American Chamber of Commerce in Ukraine , Onur Group Ukraine , Bacardi-Martini Ukraine.

По мнению украинских журналистов, вероятно, цель такого мероприятия самопиар и «отбеливание» репутации Евгения Шпитко и его издания, чье реноме серьезно пострадало после серии разоблачительных публикаций в СМИ.

Еще несколько месяцев назад специалисты украинских маркетинговых и рекламных агентств заметили очередную «накрутку» статистики сайта mind.ua, основным собственником и главным редактором которого является скандальный Евгений Шпитко.

Как сообщали СМИ, Евгений Шпитко стал самой упоминаемой негативной персоной в украинском журналистском сообществе по итогам прошлого года. Журналисты вспомнили, как Евгений Шпитко, будучи главредом «Forbes Украина», скажем так, не увел, а попросту переименовал одноименную Facebook-группу на свою Mind.kiev.ua (впоследствии Mind.ua). Аналогично он поступил и с Twitter-аккаунтом «Forbes Украина». Евгений Шпитко также решил попробовать себя в Telegram, создав Telegram-канал mind_live для своего сайта, путем накрутки десятками тысяч «ботов-подписчиков» и просмотров. Самые популярные сервисы статистики телеграмм-каналов TGStat, Telemetr пометили данный канал, как «ботоводческий и уличенный в накрутках», удалив его из своей статистики. Сам Евгений Шпитко так и не объяснил, зачем ему было нужно «заимствование» аккаунтов соцсетей, «накрутка» и, следовательно, обман рекламодателей, среди которых AB INBEV EFES УКРАИНА, DOBRODOC+, ENSO, СК «Метлайф Украина», «Киевстар», фармацевтическая компания «Дарница», платежная система Fondy, «Укртелеком», юридическая фирма OSTIN LAW FIRM, клиника SQLAB, Stron Legal Services и множество других среди которых банки, строительные компании и т.д. Вместо этого Евгений Шпитко попытался удалить негативные материалы из поисковой системы Google, путем фейковых запросов от якобы правообладателей. А в конце 2020 года на сайте Mind.ua (ООО «Фьючер Медиа») официально сменились основной собственник и инвестор. В конце октября 2020 года несколько физических и юридических лиц подали в суд иски против ООО «Фьючер Медиа» (mind.ua) и главреда Евгения Шпитко. Причиной стал уже упоминаемый выше материал на mind.ua, ряд непроверенных заявлений которого порочат деловую репутацию ряда компаний. В частности, Вадим Гордиевский требует отсудить у издателя сайта ООО «Фьючер Медиа» права на домен mind.ua в качестве компенсации морального ущерба и выплатить 1 млн грн. Бывший коллега Евгения Шпитко Артем Захарченко сообщил, как Евгений Шпитко, будучи главредом «Экономической правды» брал деньги за заказные публикации и с каким и политиками работал.