В ПХГ накопилось 16,3 млрд кубов газа
К отопительному сезону Украина подойдет с запасами газа в ПХГ на уровне 19-20 млрд куб. м, прогнозируют в Укртрансгазе.
За два месяца сезона закачки Оператор газохранилищ Украины пополнил ПХГ почти 1 млрд куб. м газа. Запасы достигли 16,3 млрд кубов, что на 18,4% меньше прошлогодних показателей, сообщает Укртрансгаз в понедельник, 5 июля.
Указано, что темпы закачки в июне несколько выросли по сравнению с предыдущим месяцем и составили 570 млн кубов. Это в три раза меньше по сравнению с июнем 2020 года.
По состоянию на 1 июля иностранные трейдеры хранили в режиме «таможенный склад» 4,1 млрд куб. м газа. Это на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас мы уже видим четкий положительный прогноз и значительный рост импорта газа на таможенную территорию Украины в течение июля… По предварительным оценкам, к отопительному сезону мы подойдем с запасами газа в ПХГ на уровне 19-20 млрд куб. м. Этого хватит, чтобы комфортно пройти отопительный сезон в Украине и при этом продолжить сотрудничество с нашими иностранными заказчиками, – заявил и.о. гендиректора Укртрансгаза Сергей Перелома.
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