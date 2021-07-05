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16:10 05 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Заблокированы активы 174 «контрабандных» компаний

В рамках противодействия коррупции на таможне ведется 33 досудебные расследования. 40 лицам сообщили о подозрении.

Служба безопасности Украины заблокировала активы 174 компаний, которые попали под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) за вероятную связь с контрабандной деятельностью. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 5 июля.

«20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти – остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно СБУ подала предложения СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в рамках борьбы Службы с системной контрабандой.

Только в первом полугодии по материалам СБУ наложены штрафы в размере 18,7 млн гривен за контрабанду, а 1,08 млрд гривен – сумма дополнительных пошлин, которые нарушители должны заплатить в Госбюджет.

«В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн гривен. Изъятие происходило в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное», – добавили в спецслужбе.

В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ начала 33 досудебные расследования. Сейчас 40 лицам сообщено о подозрении.

С начала 2021 года судебные приговоры получили 10 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.

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Тэги: СБУ, контрабанда, активы, нацбезопасность
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