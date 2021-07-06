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00:41 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киево-Печерской лавре могут обрушиться пещеры

Киево-Печерская лавра просит власти помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер. Иначе это может привести к человеческим жертвам.

Наместник лавры митрополит Павел в письме премьер-министру Денису Шмыгалю просит помочь сохранить памятник архитектуры – «Лабиринты Ближних пещер», который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности почв, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по состоянию аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», – говорится в сообщении.

В связи с ситуацией митрополит попросил Дениса Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфина.

Ближние, или Антониевы пещеры – комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре. Ширина пещер – 1,5 метра, высота – 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра.

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Тэги: Киево-Печерская лавра
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