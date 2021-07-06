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01:46 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Литва предоставила офису Тихановской статус диппредставительства

МИД Литвы предоставил официальный статус команде лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихоновской.

Министерство иностранных дел Литвы аккредитировало «Белорусское дипломатическое представительство», предоставив таким образом официальный статус команде лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихоновской.

В министерстве назвали свое решение символическим шагом на пути к юридическому признанию белорусского гражданского общества и его стремлений к демократическим переменам в своей стране.

«Белорусское демократическое представительство с сегодняшнего дня является аккредитованной институцией в Литве», – заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

«Литва признает демократическую волю, выраженную народом Беларуси – выбор, который был реализован не до конца. Мы даем людям, которые олицетворяют этот выбор, возможность работать и действовать в нашем государстве до тех пор, пока эта демократическая свобода не будет справедливо воплощена в их собственном государстве», – добавил он.

Представительство возглавит Тихановская.

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Тэги: Литва, Светлана Тихановская
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