Литва предоставила офису Тихановской статус диппредставительства
МИД Литвы предоставил официальный статус команде лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихоновской.
Министерство иностранных дел Литвы аккредитировало «Белорусское дипломатическое представительство», предоставив таким образом официальный статус команде лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихоновской.
В министерстве назвали свое решение символическим шагом на пути к юридическому признанию белорусского гражданского общества и его стремлений к демократическим переменам в своей стране.
«Белорусское демократическое представительство с сегодняшнего дня является аккредитованной институцией в Литве», – заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.
«Литва признает демократическую волю, выраженную народом Беларуси – выбор, который был реализован не до конца. Мы даем людям, которые олицетворяют этот выбор, возможность работать и действовать в нашем государстве до тех пор, пока эта демократическая свобода не будет справедливо воплощена в их собственном государстве», – добавил он.
Представительство возглавит Тихановская.
Новости по теме
В Литве во вторник глава государства встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
Германия отозвала на родину целый взвод из состава расквартированного в Литве батальона бундесвера.
Среди авторов постановления – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.