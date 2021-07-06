Сборная Дании установила уникальное достижение чемпионатов Европы

Дания стала первой командой в истории финальных турниров чемпионата Европы, которая, потерпев поражение в двух стартовых матчах, дошла до полуфинала.

В первом матче группового этапа датчане уступили финнам – 0:1, а во втором матче проиграли бельгийцам – 1:2.

Однако феерическая победа над россиянами (4:1) позволила сборной Дании занять второе место в своей группе и выйти в плей-офф.

За право сыграть в финале датчане будут сражаться с англичанами.

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