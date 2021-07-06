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04:18 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

24-летний вратарь НХЛ погиб, отмечая День независимости США

Вратарь американского хоккейного клуба «Коламбус» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб в результате несчастного случая.

Кивлениекс и другие игроки Коламбуса приняли участие в торжествах в честь Дня независимости США 4 июля. Во время празднования был устроен фейерверк, но один из снарядов оказался бракованным и попал в грудь хоккеисту, в результате чего он упал и ударился головой.

«Незамедлительно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть», – сказано в заявлении Латвийской хоккейной федерации.

Матисс являлся воспитанником хоккейной школы Пардаугавы, играл в воротах сборной Латвии на последнем чемпионате мира. Также на его счету восемь игр в НХЛ.

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Тэги: хоккей, НХЛ, День независимости
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