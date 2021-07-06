ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире
Об этом в ходе брифинга заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне», — сказал он.
По словам представителя ВОЗ, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире «лучше, чем два-три месяца назад».
Райан отметил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заболеваемости, но при этом в других государствах фиксируют всплеск числа заражений.
По его мнению, это связано с появлением более заразных штаммов, смягчения карантинных мер и увеличением количества контактов между людьми.
В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в мире как «неоднозначную».
По ее словам, снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, а на других континентах — рост.
В частности, в Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%.
Она добавила, что по меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости.
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