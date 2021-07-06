В России чиновника, осужденного за изнасилование, освободили за примерное поведение

В заключении он провел около года, при этом последние шесть месяцев – в колонии-поселении, куда был переведен.

Суд в Пензе освободил условно-досрочно экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, осужденного на три года и три месяца лишения свободы за изнасилование. В заключении он провел около года, при этом последние шесть месяцев – в колонии-поселении, куда был переведен.

Стрючков освобожден в связи с тем, что в исправительном учреждении вел себя примерно, добросовестно относился к труду, принимал активное участие в общественных и воспитательных мероприятиях и регулярно получал поощрения от администрации колонии.

Уголовное дело против чиновника было возбуждено весной 2019 года. Как установило следствие, Стрючков вызвал на территорию бывшего детского лагеря 27-летнюю сотрудницу больницы поселка Сосновоборск – якобы для оказания медицинской помощи некоему пациенту. Когда женщина приехала на место, вместо пациента ее встретил 60-летний министр в состоянии алкогольного опьянения, который напал на нее и изнасиловал.

Отмечается, что Стрючков занимал свой пост с 2012 года.

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