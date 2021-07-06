IBOX Bank выиграл суд и доказал факты клеветы в публикации на сайте mind.ua главреда и собственника Евгения Шпитко

Исследовав все обстоятельства дела, суд установил, что ООО «Фьючер Медиа» через принадлежащий ему информационный сайт mind.ua распространяло недостоверную и неправдивую информацию

Хозяйственный суд города Киева своим решением от 5 июля 2021 года по делу № 910/4007/21 удовлетворил иск АО «АЙБОКС БАНК» (IBOX Bank) к ООО «Фьючер Медиа» (90% которого принадлежит главному редактору сайта mind.ua Евгению Шпитко) о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации. Об этом сообщил адвокат Сергей Суходольский, который представлял интересы АО «АЙБОКС БАНК» в суде.

Исследовав все обстоятельства дела, суд установил, что ООО «Фьючер Медиа» через принадлежащий ему информационный сайт mind.ua распространяло недостоверную и неправдивую информацию о якобы причастность банковского учреждения к содействию отмывания средств и имело финансовые проблемы, целью чего было умышленно нанести ущерб имиджу и деловой репутации банковского учреждения.

«Никаких доказательств в подтверждение достоверности этой информации представители ООО «Фьючер Медиа» и редакция сайта mind.ua представить не смогли. Как и не смогли подтвердить то, что перед опубликованием этой информации ресурс проверял указанную информацию. Такие действия ООО «Фьючер Медиа» не только нарушают личное неимущественное право банка на неприкосновенность деловой репутации юридического лица, но также нарушают фундаментальные принципы деятельности СМИ, журналистов, информационных агентств, дискредитирует журналистику в целом, нарушая статью 10 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод и статьи законов Украины, которые определяют, что журналисты обязаны действовать добросовестно, руководствуясь проверенными фактами и сообщают достоверную и точную информацию, соблюдая при этом правила журналистской этики», – отмечает Сергей Суходольский.

По словам адвоката, как установил суд, ООО «Фьючер Медиа» такие правила игнорирует, реализуя возможности по распространению неограниченному кругу читателей заказных публикаций, содержащих исключительно ложную и негативную информацию.

Суд удовлетворил требование банка и признал недостоверной информацию, распространенную ООО «Фьючер Медиа» на информационном ресурсе ООО (сайте) mind.ua в публикации от 1 марта 2021 года под названием «Рейтинг надежности банков по итогам 2020 года», а именно информацию следующего содержания: «По оценкам опрошенных Mind экспертов, одним из наиболее проблемных является Айбокс банк (всего 0,1% от активов), который подозревается в содействии отмыванию средств. Сейчас его деятельность проверяет НБУ».

Суд обязал опровергнуть вышеуказанную информацию на сайте mind.ua в течение месяца после вступления решения суда в силу и выплатить судебные издержки в размере 21,810 тыс. грн.

Как сообщали СМИ, в июне 2021 года ООО «Фьючер Медиа» и основной собственник этой компании Евгений Шпитко проиграли АО «АЙБОКС БАНК» (IBOX Bank) дело в Броварском горрайонном суде Киевской области.

Суд, рассмотрев на открытом заседании заявление ООО «Фьючер Медиа» о компенсации затрат связанных с рассмотрением дела в результате необоснованных действий истца при рассмотрении дела № 361/7839/20 по иску АО «АЙБОКС БАНК» (IBOX Bank) к ООО «Фьючер Медиа» и физлицу о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации и возмещении морального (неимущественного) вреда, принял решение отказать ООО «Фьючер Медиа» в удовлетворении его заявления.

Напомним, на данный момент суды различных инстанций также рассматривают несколько исков физических и юридических лиц против ООО «Фьючер Медиа» за неправдивые публикации сайта mind.ua.

Как сообщали СМИ, в конце прошлого месяца во Львове прошел очередной провальный Mind Invest Club, организованный сайтом mind.ua Евгения Шпитко.