Сепаратисты увеличили количество провокаций накануне ТКГ

В штабе ООС заявили о провокациях сепаратистов накануне переговоров ТКГ.

Сепаратисты увеличили количество провокаций на Донбассе, обстреливая позиции украинских военных в направлении Золотого-5, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 6 июля.

«Оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – сказано в сообщении.

Подобные искусственные обострения провоцируются сепаратистами накануне заседаний ТКГ и используются как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ Золотое, а вместе с ним и пункта пропуска Счастье, подчеркнули в штабе.

Главной целью обострений является поиск сепаратистами повода для выдвижения требований украинской стороне о предоставлении дополнительных гарантий безопасности, якобы являющихся условием открытия КПВВ.

В свою очередь украинская сторона СЦКК снова напомнила, что КПВВ Золотое находится непосредственно на участке разведения, где действуют бессрочные гарантии безопасности с обеих сторон, в связи с чем действия сепаратистов имеют сознательно провокационный характер и более полгода тормозят процесс открытия пунктов пропуска.

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