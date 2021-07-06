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18:00 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия пригрозила «провокаторам» в Черном море

В МИД РФ снова назвали провокацией проход британского эсминца возле аннексированного Крыма.

Провокаторы, которые «рискнут устраивать игры в Черном море», якобы «получат по носу». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь во вторник, 6 июля.

В РФ в очередной раз назвали провокацией проход британского эсминца возле аннексированного Крыма.

«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат», – сказал Рябков.

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Тэги: крым, МИД РФ, черное море
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