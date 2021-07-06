«Украина присоединилась к европейскому энергорынку» – Николай Тищенко открыл Энергетический форум на Закарпатье

В селе Турья Пасека, курорт «Воеводино» на Закарпатье, проходит украино-словацкий энергетический форум «Интеграция украинских и европейских энергетических рынков».

В селе Турья Пасека, курорт «Воеводино» на Закарпатье, проходит украино-словацкий энергетический форум «Интеграция украинских и европейских энергетических рынков».

Как передаёт журналист интернет-издания Новости Украины – From.UA, открыл мероприятие заместитель главы фракции «Слуга Народа» Николай Тищенко.

Открывая форум, Тищенко, который является куратором Закарпатского региона правящей партии, отметил:

«Мы не боимся трудностей, которые сегодня ставит перед нами жизнь. И именно этот энергетический форум должен продемонстрировать обществу, нашим дружественным соседям, нашим братским европейским народам, на каком профессиональном уровне мы должны работать. Именно сегодня мы будем говорить о стратегии. Самое главное – это рынок, который давал бы работать самому маленькому предпринимателю, потому что сегодня государство должно заботиться о конкретном человеке, о конкретной стратегии в отношении малого и среднего бизнеса. И это один из приоритетов», – заявил народный депутат.

На мероприятии также обсудили возможности экономического развития Западного региона Украины, в частности Закарпатья, через обеспечение конкуренции на рынках электроэнергии и природного газа.

«Цель, которую мы ставим, – это демонстрация того, что независимая украинская энергетика есть. Мы все для этого сделаем! Какая страна может считаться мощной, если у нее нет независимой энергетики? А у нас есть возможности благодаря стратегии энергетической независимости, именно через Закарпатье, сделать наше государство энергетическим центром Европы», – сказал в своём выступлении Николай Тищенко.

В мероприятии приняли участие международные партнёры самого высокого уровня:

Петер Чиба – энергетический эксперт, бывший президент-генеральный директор Венгерского Государственного Энерготреста, доктор Ласло Юнг – титульный профессор Академии, бывший генеральный директор крупнейшего венгерского государственного лесничества, Габор Рихтер – дипломированный инженер архитектор, эксперт по проектированию и строительству аэропортов, Дёрдь Бенза – дипломированный инженер архитектор, руководитель группы компаний «Ферст Солар – Акваверлд Будапешт».

Также на панельных дискуссиях выступали представители Кабмина, Верховной Рады, руководства Закарпатской области и эксперты в сфере энергетики (как украинские, так и западные):

Среди них: Анатолий Костюх, руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Словакия, Герман Галущенко, министр энергетики Украины, Андрей Герус, глава Комитета ВР по вопросам ЖКГ, Валерий Тарасюк, глава Нацкомиссии по государственному урегулированию в сфере энергетики и ЖКГ, Юрий Витренко, глава правления НАК «Нафтогаз Украины».