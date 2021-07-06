В Исландии четыре года тестировали короткую рабочую неделю
Продуктивность такая же, счастья больше, а выгорания — меньше.
Исландская ассоциация за устойчивость и демократию опубликовала результаты теста четырехдневной рабочей недели, который длился четыре года. Их назвали «ошеломительным успехом», пишет CBS News.
Работники стали эффективнее определять приоритетность задач и начали проводить более короткие, но содержательные встречи, либо заменили их перепиской.
В итоге продуктивность тех, кто работал 35-36 часов в неделю вместо 40, осталась на прежнем уровне либо выросла. При этом люди меньше стрессовали и выгорали, у них улучшилось здоровье и выровнялся баланс между работой и личной жизнью.
В исследовании участвовало 2,5 тысячи человек — примерно 1% работоспособного населения страны. Зарплата сотрудников на время эксперимента была сохранена. Некоторые из них работали по стандартному графику с 9:00 до 17:00, некоторые — в ночную смену.
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