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19:56 06 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Исландии четыре года тестировали короткую рабочую неделю

Продуктивность такая же, счастья больше, а выгорания — меньше.

Исландская ассоциация за устойчивость и демократию опубликовала результаты теста четырехдневной рабочей недели, который длился четыре года. Их назвали «ошеломительным успехом», пишет CBS News.

Работники стали эффективнее определять приоритетность задач и начали проводить более короткие, но содержательные встречи, либо заменили их перепиской.

В итоге продуктивность тех, кто работал 35-36 часов в неделю вместо 40, осталась на прежнем уровне либо выросла. При этом люди меньше стрессовали и выгорали, у них улучшилось здоровье и выровнялся баланс между работой и личной жизнью.

В исследовании участвовало 2,5 тысячи человек — примерно 1% работоспособного населения страны. Зарплата сотрудников на время эксперимента была сохранена. Некоторые из них работали по стандартному графику с 9:00 до 17:00, некоторые — в ночную смену.

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Тэги: короткая рабочая неделя, баланс работы и отдыха
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