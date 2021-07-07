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01:39 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФСБ России задержала консула Эстонии

ФСБ России объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте «при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина».

«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – заявили в спецслужбе.

В Министерстве иностранных дел Эстонии задержание дипломата назвали провокацией.

«Совершенное ФСБ – постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами», – сказал агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

По его словам, консула задержали после рабочей встречи в Петербургском государственном политехническом институте. Через полтора часа его отпустили.

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Тэги: Эстония, ФСБ, консул
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