США полностью запретили авиасообщение с Беларусью
Министерство транспорта США во вторник, 6 июля, подготовило указ, запрещающий продажу авиабилетов на рейсы в Беларусь и в обратном направлении.
Запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Беларусью», – говорится в документе.
В то же время указом предусмотрены исключения для тех перелетов, которые осуществляются «в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности».
Таким образом, ведомство завершило процедуру ограничения авиасообщения с Беларусью, начатую после перехвата 23 мая властями республики самолета компании Ryanair с пассажирами на борту.
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