Российские хакеры взломали сервера Республиканской партии США

Хакеры, которые могут быть связаны с российской разведкой, взломали сервера Национального комитета Республиканской партии США.

Как сообщает Bloomberg, кибератака произошла на прошлой неделе. По данным журналистов, участники кибератаки — хакеры из группировки, известной как АРТ 29 и Cozy Bear.

В 2016 году США обвинили этих же хакеров во взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

В начале 2021 года этих же людей обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

В то же время, в Национальном комитете Республиканской партии сообщили, что хакеры не получили доступа к серверам.

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