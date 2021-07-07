Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила российскую вгрессию

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию о наращивании российских войск возле границ Украины, в Крыму и Севастополе, Черном и Азовском морях.

Резолюцию инициировала Постоянная делегация Верховной Рады в ПА ОБСЕ. В документе ПА ОБСЕ призвала Россию прекратить оккупацию Крыма, вывести свои войска и технику с территории полуострова, прекратить постоянные призывные кампании, а также снять все ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях и через Керченский пролив.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал резолюцию важным вкладом в преодоление кризиса европейской безопасности, вызванного агрессией России против Украины:

«Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ».

Российская делегация в ПА ОБСЕ покинула заседание из-за резолюции, которую якобы приняли с нарушением регламента. Глава делегации Петр Толстой назвал документ «русофобским».

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