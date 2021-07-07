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12:13 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США полностью закрывают небо с Беларусью

Минтранспорта завершило процедуру ограничения авиасообщения с республикой, начатую после перехвата Минском самолета Ryanair.

Министерство транспорта США во вторник, 6 июля, подготовило указ, запрещающий продажу авиабилетов на рейсы в Беларусь и в обратном направлении. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Незамедлительно и до последующего указа министерства <…> запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Беларусью», – говорится в документе.

В то же время указом предусмотрены исключения для тех перелетов, которые осуществляются «в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности».

Таким образом, ведомство завершило процедуру ограничения авиасообщения с Беларусью, начатую после перехвата 23 мая властями республики самолета компании Ryanair с пассажирами на борту.

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Тэги: США, беларусь, авиасообщение
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