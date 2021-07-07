НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
13:10 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский надеется на помощь США по Донбассу

Российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование ситуации на востоке Украины, подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в среду, 7 июля.

Зеленский напомнил, что мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

«Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке», – сказал Зеленский.

Источник:
Тэги: Россия, США, Донбасс
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В России допустили участие США в переговорах по Донбассу

США должны сформировать «более объемный и спокойный» подход к тому, что происходит в Украине, утверждают в МИД РФ.

В Пентагоне отреагировали на активность РФ у границ Украины

Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.

Россия договорилась с США и уходит с Донбасса

В сети начали массово тиражировать информацию о том, что Россия и США заключили между собой глобальную сделку, частью которой стал Донбасс

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Президента Гаити застрелили в его резиденции

15:00  Мир

Блинкен перечислил законы, которые должны принять в Украине

14:10  Мир

Зеленский надеется на помощь США по Донбассу

13:10  Украина

США полностью закрывают небо с Беларусью

12:13  Мир

В Киеве из-под стражи сбежал педофил

11:11  Украина

Автоматического списания средств не будет – Минюст

10:10  Украина

ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию против РФ

09:00  Мир

Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила российскую вгрессию

08:12  Мир

Российские хакеры взломали сервера Республиканской партии США

07:03  Мир

Сидевшего на унитазе австрийца укусил питон

06:40  Мир

США полностью запретили авиасообщение с Беларусью

05:57  Мир

В Херсоне построили церковь из пенопласта

04:55  Украина

Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в чемпионате мира в Москве

02:43  Украина

ФСБ России задержала консула Эстонии

01:39  Мир

Церемонию открытия Олимпиады-2020 проведут без зрителей

00:36  Мир

В Исландии четыре года тестировали короткую рабочую неделю

19:56  Мир

Россия пригрозила «провокаторам» в Черном море

18:00  Мир

Новости | NetGameSlots.com