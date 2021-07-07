Зеленский надеется на помощь США по Донбассу

Российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование ситуации на востоке Украины, подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в среду, 7 июля.

Зеленский напомнил, что мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

«Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке», – сказал Зеленский.

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