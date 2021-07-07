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16:00 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сайты госорганов подверглись атаке

По результатам атаки был зарегистрирован соответствующий киберинцидент. Ведется расследование.

В Украине произошла масштабная атака на сайты органов государственной власти. Об этом сообщает Госспецсвязи в среду, 7 июля.

6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины, – говорится в сообщении.

Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

  • атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
  • сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

Средствами системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

Отмечается, что уже по состоянию на 21:00 вторника совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров была организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере была обеспечена доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент. Ведется расследование.

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Тэги: кибер-атака, Госспецсвязи, киберинцидент, сайт госорганов
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