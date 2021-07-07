Сайты госорганов подверглись атаке
По результатам атаки был зарегистрирован соответствующий киберинцидент. Ведется расследование.
В Украине произошла масштабная атака на сайты органов государственной власти. Об этом сообщает Госспецсвязи в среду, 7 июля.
6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины, – говорится в сообщении.
Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:
- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.
Средствами системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.
Отмечается, что уже по состоянию на 21:00 вторника совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров была организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере была обеспечена доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент. Ведется расследование.
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