Под санкции СНБО попали 100 украинцев из «черного» списка США

Ограничительные меры американского Минфина были наложены на 130 граждан Украины, трое из которых уже умерли.

Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в санкционный список 100 граждан Украины, против которых введены ограничительные меры Министерством финансов США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24 во вторник, 6 июля.

Согласно данным Данилова, под американские санкции попали 134 гражданина Украины, 130 из них внесены в «черный» список Минфина.

«На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а трое умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены», – отметил он.

Что касается остальных 27 украинцев, то решение по ним еще не принято, поскольку Киев обрабатывает дополнительную информацию о них от партнеров, добавил Данилов.

Секретарь уточнил, что санкции были введены на последнем заседании Совета.

Тэги: санкции, США, минфин, снбо