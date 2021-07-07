В НАТО ответили Зеленскому о ПДЧ
Вступление в НАТО – политический шаг и для него не существует чисто технических критериев.
В НАТО заявили, что не могут предоставить конкретного перечня реформ, которые должна внедрить украинская сторона для вступления в НАТО. Об этом в ходе конференции по вопросам реформ в Украине сказал специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.
«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство – потому что это политические решения, это не чисто технические критерии… Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – сказал Аппатурай.
Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению.
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