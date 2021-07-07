НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
19:20 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В НАТО ответили Зеленскому о ПДЧ

Вступление в НАТО – политический шаг и для него не существует чисто технических критериев.

В НАТО заявили, что не могут предоставить конкретного перечня реформ, которые должна внедрить украинская сторона для вступления в НАТО. Об этом в ходе конференции по вопросам реформ в Украине сказал специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство – потому что это политические решения, это не чисто технические критерии… Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – сказал Аппатурай.

Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению.

Источник:
Тэги: НАТО, пдч, Генсек НАТО
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В Украине пройдут учения с военными НАТО

В учениях Три меча-2021 примут участие более 200 боевых машин и более 1,2 тысяч военнослужащих из Украины, Польши, Литвы и США.

Украина изменила тактику по сближению с НАТО

В МИД Украины выразили недовольство отсутствием прогресса относительно Плана действий по членству в НАТО.

Зеленский и генсек НАТО обсудили Донбасс

Глава государства заявил, что план действий по членству в Альянсе стал бы сдерживающим фактором для России, а НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com