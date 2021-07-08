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Главная » Украина » Экономика
00:49 08 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Богдан Моторс» признан банкротом

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал ЗАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» банкротом и открыл ликвидационную процедуру компании.

Компания накопила 6,7 млрд гривен долгов.

В 2020 году «Богдан Моторс» получил 3,38 млрд гривен убытков. По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечение составляли 9,18 млрд грн при активах 1,09 млрд гривен.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

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Тэги: банкротство, автомобилестроение
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