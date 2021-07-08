Джефф Безос установил абсолютный рекорд в рейтинге миллиардеров

Состояние американского предпринимателя, основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в 211 млрд долларов.

Это абсолютный рекорд в рейтинге миллиардеров, который ведет Bloomberg.

До этого основатель Tesla и SpaceX Илон Маск недолго имел состояние 210 млрд долларов. Сейчас на его счетах суммарно 181 млрд, и он занимает вторую строчку рейтинга.

На третьем месте французский магнат и глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, состояние которого оценивается в 169 млрд долларов.

Тэги: миллиардеры, Джефф Безос