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02:55 08 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Джефф Безос установил абсолютный рекорд в рейтинге миллиардеров

Состояние американского предпринимателя, основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в 211 млрд долларов.

Это абсолютный рекорд в рейтинге миллиардеров, который ведет Bloomberg.

До этого основатель Tesla и SpaceX Илон Маск недолго имел состояние 210 млрд долларов. Сейчас на его счетах суммарно 181 млрд, и он занимает вторую строчку рейтинга.

На третьем месте французский магнат и глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, состояние которого оценивается в 169 млрд долларов.

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Тэги: миллиардеры, Джефф Безос
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