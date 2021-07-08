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03:48 08 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мэр Славянска пошел служить в армию

Городской голова Славянска Вадим Лях мобилизован на военную службу – это нужно, чтобы возглавить военно-гражданскую администрацию..

«Он мобилизован … Есть определенная процедура, как человека отправляют из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем тот возглавил военно-гражданскую администрацию – конечно, все будет по процедуре», – сказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на пресс-конференции 7 июля.

При этом он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой военно-гражданской администрации Славянска.

Кириленко также заявил, что процедура согласования кандидатов на должность главы военно-гражданской администрации Славянска продолжается.

Ранее против назначения Ляха головой ВГА выступила группа ветеранов АТО.

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Тэги: армия, мэр, Славянск
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