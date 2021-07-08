Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Пробить ворота датчан в основное время Англии не удалось, поэтому команды провели дополнительное время.

С первых минут англичане прижали соперника к его воротам, но не смогли выжать из этого преимущества большой пользы.

Воспользовавшись ослаблением давления со стороны оппонентов, ютландцы смогли отличиться на исходе получаса игры, когда Дамсгор ударом со штрафного поразил девятку ворот Пикфорда.

Спустя восемь минут лишь великолепная реакция Шмейхеля спасла Данию от пропущенного мяча после того, как удар в упор наносил Стерлинг.

И все же, Англия сразу после этого добилась своего. Это Сака прострелил с правого фланга, а Кьяер, прерывая передачу, срезал мяч в свои ворота.

Пробить ворота датчан в основное время Англии не удалось, поэтому команды провели дополнительное время.

В первом экстратайме хозяева поля все же добились своего, когда сомнительный пенальти заработал Стерлинг, а Кейн его не реализовал, но оказался первым на добивании и вывел свою команду в финал Евро-2020.

Тэги: футбол, сборная Англии, Евро-2020