В ВОЗ назвали «вакцинный национализм» главной преградой для победы над пандемией
Резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин.
Новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Об этом в среду, 7 июля, заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Новые варианты в настоящее время побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов» – сообщил Гебрейесус.
По словам главы ВОЗ, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом.
«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась», – подчеркнул директор организации.
Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.
Новости по теме
США купят 500 миллионов доз вакцин Pfizer, часть из которых передадут Украине. Также Штаты помогут с транспортировкой препарата.
Как сообщает Bloomberg, в стране сделали 15,5 миллионов прививок. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.
Осенью количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией может значительно вырасти из-за штамма Дельта.