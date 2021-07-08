В ВОЗ назвали «вакцинный национализм» главной преградой для победы над пандемией

Резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин.

Новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Об этом в среду, 7 июля, заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Новые варианты в настоящее время побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов» – сообщил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом.

«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась», – подчеркнул директор организации.

Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.

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