Украинские университеты укрупнят за деньги ВБ

Украинская власть намерена уменьшить количество заведений высшего образования на территории страны.

Всемирный банк проведет аудит высших учебных заведений Украины, чтобы изучиь сильные и слабые стороны всего высшего образования Украины. Исходя из результатов проверки, начнется процесс оптимизации украинских университетов.Об этом в среду, 7 июля, рассказал министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью Стране.

По его словам, договор с банком, который предусматривает 200 млн долларов кредита, будет подписан предположительно в октябре. После аудита количество государственных университетов в Украине сократят.

«Сегодня в подчинении Министерства 140 заведений высшего образования. Есть общие тенденции относительно того, что по количеству жителей, учащихся в самих университетах Украины. Считаю 80-85 университетов достаточно. Это некая расчетная оптимальная цифра, но каждый университет уникален. Но я бы не стал говорить о цифре 80-85, все же нужно дождаться выводов экспертов Всемирного банка», – сообщил министр.

Что будет со зданиями вузов, которые попадут под сокращение, решат в индивидуальном порядке.

«Возможно, Фонд госимущества будет выставлять освободившиеся помещения на продажу», – предполагают в Министерстве образования.

Шкарлет уточнил, что процесс укрупнения вузов уже стартовал.

«МОН занимается этим сегодня. Уже около четырех проектов по объединению в разных городах запустили. Последний – это Харьков, четыре университета аграрных в один свели», – добавил он.

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