В ВОЗ заявили о мировом вакцинном национализме
Накопление вакцин отдельными странами является главной преградой для победы над пандемией, считает глава ВОЗ.
Новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Об этом в среду, 7 июля, заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Новые варианты в настоящее время побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов» – сообщил Гебрейесус.
По словам главы ВОЗ, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом.
«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась», – подчеркнул директор организации.
Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.
Также он отметил, что это угрожает восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией.
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