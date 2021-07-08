Цель Украины – энергоинтеграция с ЕС

Украина поддержала климатические амбиции ЕС по переходу к климатически нейтральному развитию до 2050 года, отметил премьер-министр.

Цель Украины в сфере энергетики – максимальная интеграция энергетических рынков с рынками ЕС, а также синхронизация объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на четвертой конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 8 июля.

Указано, что глава правительства представил план реформ в Украине до 2030 года. В частности, реформа энергетического сектора и защита окружающей среды, по его словам, включает либерализацию рынка электроэнергии, упрощение системы подключения к электрическим сетям и постепенный переход к рыночным ценам на электрическую энергию и монетизацию субсидий для незащищенных слоев населения.

Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС и нацелена на синхронизацию своих политик в соответствии с Зеленым соглашением ЕС. Межведомственная рабочая группа определила приоритетные направления сотрудничества с Европейским Союзом: энергоэффективность, водород, трансформация угольных регионов, управление отходами, –отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, Украина поддержала климатические амбиции ЕС по переходу к климатически нейтральному развитию до 2050 года в рамках Европейского зеленого курса и должна стать его неотъемлемой частью не только чтобы совместно с ЕС бороться с последствиями климатических изменений, но и в рамках стратегии экономического развития, для повышения безопасности и создания новых возможностей для украинского бизнеса.

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