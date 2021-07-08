Брокерские услуги: что это и кому нужны

Деньги должны работать — простая истина, известная каждому. Но как именно извлечь прибыль из имеющихся накоплений

Деньги должны работать — простая истина, известная каждому. Но как именно извлечь прибыль из имеющихся накоплений? Один из вариантов — инвестировать. Набор финансовых инструментов может отличаться в зависимости от индивидуальных целей и исходных обстоятельств, но неизменной остается потребность в надежном партнере, который поможет оптимизировать процесс.

Посредник при проведении финансовых операций — брокер. Кто это такой и как выбрать своего?

Брокер на бирже: определение

Покупать ценные бумаги физическое лицо напрямую у эмитента не может — это обычная практика не только для Украины, но и всего мира. Во избежание нерегулируемых процессов на финансовом рынке отношения между акционерами и эмитентами регулируют специальные посредники. У них имеется лицензия на оказание брокерских услуг, а их самих контролируют специальные органы.

Брокер сводит вместе две заинтересованные стороны, но при этом — важный момент — действует в интересах одной из них. То есть, выступает за физическое лицо, с которым у него заключен договор. Таким образом аккредитованный участник рынка (брокер) продает и покупает акции по поручению своего клиента.

При этом у каждого клиента есть свой персональный счет, на который зачисляются активы. Как правильно, услуги депозитария (хранение и контроль имеющихся ценных бумаг) предоставляет та же финансовая компания, которая выступает брокером. Конечно, можно покупать акции через одного посредника, а хранить где-то еще, но это может быть довольно неудобно и затратно. Поинтересоваться тарифами на услуги депозитария важно еще на этапе заключения договора с брокером.

Что делает брокер при покупке акций

Один из самых распространенных вариантов инвестирования — покупка акций зарубежных компаний. Как это работает в Украине? Рассмотрим на примере инвестиционной компании Фридом Финанс Украина.

На украинском рынке она с 1999 года, является частью международного холдинга. Именно поэтому имеет возможность открыть своим клиентам доступ к зарубежным биржам, например NASDAQ (там торгуются Tesla, Amazon и др.).

Сотрудничество начинается со звонка или визита в офис. Они есть в 12 городах Украины, но общаться можно и полностью дистанционно. Далее:

клиенту предоставляют персонального инвестиционного консультанта;

между сторонами заключается договор;

клиент получает личный счет, куда будут зачислены активы;

после его пополнения совершаются операции купли-продажи акций и других ценных бумаг.

Всю нужную информацию по организационным деталям и в том, что касается стратегии инвестирования, можно получить от персонального менеджера. Это актуальная аналитика, помощь в формировании инвестиционного портфеля, тонкости получения дивидендов с акций и пр.

Инвестировать можно в акции компаний, облигации внутреннего государственного займа, фонды и индексы.