Зеленский ветировал закон о перезапуске ВККС

Глава государства объяснил вето противоречиями в правках, а также подал свои предложения к документу.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и подал свои предложения к документу. Это следует из данных на сайте Верховной Рады.

Зеленский предлагает внести в документ положение о том, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены среди судей или судей в отставке.

Также президент предлагает установить, что по запросу члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий КК может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Кроме того, Зеленский объясняет вето частично конкурирующими между собой правками ко второму чтению. Ведь в документе одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а другая определяет, что для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.

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