В Киевавтодоре и КГГА нашли многомиллионные хищения

Сотрудников Киевавтодора и КГГА подозревают в закупке техники по завышенным ценам и присвоении 110 млн грн.

В ходе обысков и расследования сотрудники СБУ и ГБР задокументировали масштабное хищение бюджетных средств должностными лицами коммунального предприятия Киевавтодор и одного из департаментов КГГА. Об этом в четверг, 8 июля, говорится в сообщениях их пресс-служб.

Оперативники СБУ, что в октябре-ноябре 2020 года Киевавтодор провел закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договора с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора – поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн.

По предварительным оценкам, закупка была осуществлена по значительно завышенным ценам. Таким образом только этой закупкой Киевавтодор нанес ущерб столичному бюджету более чем на 20 млн грн.

Правоохранители проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, Киевавтодоре, в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов дела.

Были изъяты финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

В то же время, в ГБР сообщают о разоблачении схемы присвоения 110 млн грн из бюджета должностными лицами коммунальной корпорации Киевавтодор и одного из департаментов КГГА.

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