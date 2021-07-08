Мы сделали достаточно для вступления в НАТО – Кулеба

Украина провела реформы в сфере обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО. И не намерена останавливаться.

Украина желает услышать честный ответ о сроках вступления в НАТО. Причем страна сделала много на пути к евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы хотим услышать честный ответ… Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали уже достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», – подчеркнул министр в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе в четверг, 8 июля.

Он добавил, что Украина уже провела реформы в сфере обороны и безопасности, чтобы больше соответствовать стандартам НАТО. И намерена продолжать реформировать сферы.

По мнению Кулебы, на решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс может повлиять и РФ.

«С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны учитывать Россию». Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ», – заявил министр.

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