Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Светлана Онищук, которая до этого была заместителем губернатора Ивано-Франковской ОГА, возглавила область.

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук и вручил ей служебное удостоверение. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи в Офисе Президента глава государства пожелал новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА успехов в должности.

«Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона помогут сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины», – сказал Президент.

Среди приоритетов он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Отмечается, до сих пор Онищук работала заместителем председателя ОГА.

На сайте президента обнародованы указы об увольнении Андрея Бойчука с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению и назначении на эту должность Онищук.

Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению «бухгалтерский учет», в 2005 году – Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению «правоведение». Доктор наук по государственному управлению.

Трудовую деятельность Онищук начала в 2002 году как юридический консультант частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях.

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