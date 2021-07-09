Экс-президент ЮАР приговорен к тюремному заключению

Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума 8 июля решил сдаться полиции. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду.

29 июня Зума был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны – он не явился на заседание по делу о коррупции. Это первый случай в истории ЮАР, когда экс-президент был приговорен к тюремному заключению.

Сначала Зума отказался сдаться полиции, но в коротком заявлении 8 июля Фонд Джейкоба Зумы заявил, что он «решил подчиниться».

Ранее правоохранительные органы ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдался до конца среды, 7 июля.

Бывший президент был помещен в исправительный центр Эсткур в его родной провинции Квазулу-Натал.

12 июля Конституционный суд страны рассмотрит ходатайство защиты Зумы об отмене тюремного заключения для него.

Тэги: президент, ЮАР, тюремный срок