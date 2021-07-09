Президент «Бенфики» арестован по подозрению в отмывании денег

Президента 37-кратного чемпиона Португалии «Бенфики» Луиса Фелипе Виейра арестовали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Налоговая служба провела обыски на стадионе «Бенфики» «Да Луж» в Лиссабоне, в штаб-квартире банка Novo Banco и в офисах близкого друга Виейра и акционера клуба Хосе Антонио душ Сантуша.

Отмечают, что функционера подозревают в преступлениях, связанных с мошеннической деятельностью и отмыванием денег.

Следователи изучают соглашения и финансирование на общую сумму более 100 млн евро, которые могли привести к большим убыткам для государства и некоторых компаний. Речь идет о фактах с 2014 года по настоящее время.

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