НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
03:24 09 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рекордсмен Уимблдона сенсационно вылетел с турнира

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер, который выигрывал Уимблдон рекордные восемь раз, не смог преодолеть стадию четвертьфинала.

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер, который выигрывал Уимблдон рекордные восемь раз, не смог преодолеть стадию четвертьфинала, проиграв Губерту Гуркачу – 3:6, 6:7 (4-7), 0:6.

Полуфинальные пары составили:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 10)

Губерт Гуркач (Польша) – Маттео Берреттини (Италия, 7).

Матчи пройдут 9 июля.

Источник:
Тэги: теннис, Уимблдон, Роджер Федерер
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Федерер, почти не игравший в этом сезоне, заработал больше Роналду и Месси

Швейцарский теннисист занял третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2020 году, составленный изданием Forbes.

Федерер не смог выйти в финал Уимблдона

Легенда тенниса Роджер Федерер не смог выйти в финал Уимблдона, проиграв в пяти сетах Милошу Раоничу. Роджер уступил в пяти сетах, хотя и вел 2:1 по партиям.

Федерер в седьмой раз выиграл Уимблдон

Роджер Федерер одержал победу на Уимблдонском турнире. В финале 30-летний швейцарец обыграл англичанина Энди Мюррея. После этой победы Федерер стал первой ракеткой мира.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com