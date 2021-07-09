Рекордсмен Уимблдона сенсационно вылетел с турнира

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер, который выигрывал Уимблдон рекордные восемь раз, не смог преодолеть стадию четвертьфинала.

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер, который выигрывал Уимблдон рекордные восемь раз, не смог преодолеть стадию четвертьфинала, проиграв Губерту Гуркачу – 3:6, 6:7 (4-7), 0:6.

Полуфинальные пары составили:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 10)

Губерт Гуркач (Польша) – Маттео Берреттини (Италия, 7).

Матчи пройдут 9 июля.

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