Полиция Черногории арестовала украинцев за перевозку фальшивых денег
На границе Черногории и Албании пограничники задержали автобус с украинцами, водителей которого заподозрили в перевозке фальшивых денег.
Спикера МИД Украины Олег Николенко сообщил, что при содействии украинского посольства 32 пассажира автобуса продолжили маршрут в Албанию на другом транспортном средстве, тогда как обоих водителей арестовала полиция.
Начато расследование.
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