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04:36 09 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция Черногории арестовала украинцев за перевозку фальшивых денег

На границе Черногории и Албании пограничники задержали автобус с украинцами, водителей которого заподозрили в перевозке фальшивых денег.

Спикера МИД Украины Олег Николенко сообщил, что при содействии украинского посольства 32 пассажира автобуса продолжили маршрут в Албанию на другом транспортном средстве, тогда как обоих водителей арестовала полиция.

Начато расследование.

Украинские дипломаты оказывают согражданам необходимую помощь.

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Тэги: фальшивые деньги
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