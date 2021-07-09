Полиция Черногории арестовала украинцев за перевозку фальшивых денег

На границе Черногории и Албании пограничники задержали автобус с украинцами, водителей которого заподозрили в перевозке фальшивых денег.

Спикера МИД Украины Олег Николенко сообщил, что при содействии украинского посольства 32 пассажира автобуса продолжили маршрут в Албанию на другом транспортном средстве, тогда как обоих водителей арестовала полиция.

Начато расследование.

Украинские дипломаты оказывают согражданам необходимую помощь.

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