Олимпиада в Токио пройдет при пустых трибунах

Такое беспрецедентное решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио.

Министр по вопросам проведения Олимпиады-2020 в Токио Тамайо Марукава заявила, что из-за всплеска коронавирусной инфекции Олимпийские игры пройдут при пустых площадках японской столицы, а также в соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама.

Такое беспрецедентное решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио только за две недели до открытия спортивного форума.

Олимпиада-2020 запланирована с 23 июля по 8 августа.