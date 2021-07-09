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05:39 09 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Олимпиада в Токио пройдет при пустых трибунах

Такое беспрецедентное решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио.

Министр по вопросам проведения Олимпиады-2020 в Токио Тамайо Марукава заявила, что из-за всплеска коронавирусной инфекции Олимпийские игры пройдут при пустых площадках японской столицы, а также в соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама.

Такое беспрецедентное решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио только за две недели до открытия спортивного форума.

Олимпиада-2020 запланирована с 23 июля по 8 августа.

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Тэги: Олимпиада в Токио
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