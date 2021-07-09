Суд оставил Медведчука под домашним арестом
Прокуроры подчеркивали риски побега Виктора Медведчука, его давления на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытие и уничтожение вещественных доказательств.
Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктору Медведчуку на два месяца – до 7 сентября. Решение планируют обжаловать, сообщает Громадське утром в пятницу, 9 июля.
Указано, что в целом заседание суда продолжалось 13 часов.
Прокуроры просили суд продлить сроки досудебного следствия в связи с тем, что сейчас идет сбор доказательной базы, проводятся экспертизы, следственные действия и устанавливаются другие возможные соучастники.
Также прокуроры просили продлить меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста до сентября, подчеркивая риски побега, давления на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытие, уничтожение, искажение вещественных доказательств. Кроме того, по делу установлены не все возможные участники.
В свою очередь адвокаты просили отменить меру пресечения и отмечали, что риски необоснованные, а подозрение незаконно. По мнению защиты, мера пресечения в виде круглосуточного ареста нарушает право Медведчука на труд. Также адвокаты отмечали положительную репутацию нардепа, его крепкие социальные связи и наличие постоянного места работы.
В суд пришло несколько десятков однопартийцев Виктора Медведчука. Они проявляли желание взять его на поруки.
Суд продовжив Віктору Медведчуку цілодобовий домашній арешт до 7 вересня. Нардеп називає рішення політичним і заявляє, що оскаржить його pic.twitter.com/fy6iIRg6JC
— hromadske (@HromadskeUA) July 9, 2021
Новости по теме
После деолигархизации все украинские олигархи станут просто крупными бизнесменами, говорит президент.
Электронного средства контроля надели на нардепа вчера поздно вечером после решения суда о домашнем аресте.