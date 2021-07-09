Германия и США обсуждают компенсацию Украине за СП-2

Украине могут предложить помощь в энергетической сфере или сотрудничество в сфере производства водорода.

В Германии подготовили различные варианты компенсации Украине за утрату роли транзитера газа из-за открытия Северного потока-2. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Der Spiegel без указания источника.

Отмечается, что договоренности Германии и США по теме Северного потока-2, если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. В частности, сообщается, что решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа.

«Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины», – говорится в статье.

Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.

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