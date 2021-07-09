Зеленский провел кадровые перестановки в ОП

Владимир Зеленский уволил Юрия Костюка с должности замглавы Офиса президента и назначил его своим внештатным советником.

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Офиса президента. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в пятницу, 9 июля.

В частности, Зеленский назначил заместителя главы офиса президента Юрия Костюка своим советником.

«Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов», - сообщает пресс-служба ОП.

При этом Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

В то же время замглавы Офиса президента, ответственным за гуманитарное направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.

Главой Аппарата Офиса президента назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабмине, Администрации президента.

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