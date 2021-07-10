Власти Гаити призвали США ввести войска

Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер отметил, что запрос в правительство США был направлен.

Власти Гаити обратились с США с призывом ввести в страну военных для поддержания безопасности и охраны инфраструктуры страны после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает Reuters.

Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер отметил, что запрос в правительство США был направлен.

В то же время, в Госдепе отметили, что не могут в данный момент прокомментировать данную информацию.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции. В него выстрелили не менее 12 раз.

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