НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
02:32 10 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти Гаити призвали США ввести войска

Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер отметил, что запрос в правительство США был направлен.

Власти Гаити обратились с США с призывом ввести в страну военных для поддержания безопасности и охраны инфраструктуры страны после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает Reuters.

Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер отметил, что запрос в правительство США был направлен.

В то же время, в Госдепе отметили, что не могут в данный момент прокомментировать данную информацию.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции. В него выстрелили не менее 12 раз.

Источник:
Тэги: США, Республика Гаити
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Германия и США обсуждают компенсацию Украине за СП-2

Украине могут предложить помощь в энергетической сфере или сотрудничество в сфере производства водорода.

Цены на нефть растут на снижении запасов в США

Запасы сырой нефти в США упали до 445,5 млн баррелей – самого низкого уровня с февраля 2020 года

Жители Гаити хотят свергнуть своего президента и просят Путина о помощи

Участники протестов в Республике Гаити уверены, что местные политики сохраняют власть благодаря поддержке США. В Путине они видят политика, способного противостоять такому влиянию.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com