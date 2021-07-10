«Динамо» готово подписать контракт с форвардом московского ЦСКА

21-летний белорус Илья Шкурин пройдет медицинское обследование, после чего полетит с киевским клубом на сборы в Швейцарию.

Агент главного тренера «бело-синих» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану сообщил, что рассматривается вариант аренды.

«Киевляне 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию, Шкурин полетит вместе с командой. Речь идет об аренде без права выкупа», – сказал Запорожану.

Напомним, Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020 года. В прошлом сезоне форвард провел за российскую команду 14 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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