В Минэкономики ожидают рост инвестиций в Украину

По подсчетам экспертов, они составят в этом году около миллиарда долларов, что, в свою очередь, может дать дополнительный рост ВВП на 1-2%.

«Правительство разработало новую модель экономического развития. Как следствие, мы выделили пять кластеров с наибольшим мультипликационным эффектом, которые станут полезными для дальнейшего сотрудничества со Всемирным банком», – заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко на Конференции по вопросам реформ в Украине.

По его словам, речь идет об отраслях легкой промышленности, сельском хозяйстве, развитии науки, здравоохранении, энергетической, транспортной, газо- и нефтедобывающей сфере.

«Прежде всего заинтересовать ВБ могут проекты по возобновляемой энергетике, мелиорации, инфраструктурные проекты, восстановление объектов культурного наследия и т.д.», – отметил он.

В свою очередь, представители Всемирного банка отметили, что производство новых технологий, связанных с декарбонизацией, использование передовых методов ведения сельского хозяйства в Украине будут способствовать созданию новых рабочих мест и способствовать привлечению инвестиций.

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