В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

Дубай открыл самый глубокий бассейн для дайвинга – его глубина составляет 60 метров. Он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai.

Накануне Книга рекордов Гиннесса признала его самым глубоким бассейном для дайвинга. Ранее рекорд наиболее глубоководного бассейна принадлежал польскому бассейну Deepspot глубиной 45 метров.

Известно, что бассейн Deep Dive Dubai вмещает 14 миллионов литров пресной воды, что сопоставимо с объемами шести бассейнов олимпийского размера.

Бассейн расположен внутри сооружения в форме устрицы на площади 1500 кв м, что является намеком на историю Объединенных Арабских Эмиратов как нации ныряльщиков за жемчугом.

Бассейн оборудован современными системами освещения и звука для создания необходимой атмосферы.

Бассейн также служит подводной киностудией – крупнейшей в своем роде в регионе. Рядом на объекте есть редакционная комната для СМИ.

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