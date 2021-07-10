Мальта закроет границы для не вакцинированных туристов
Дети для въезда в страну в обязательном порядке должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест COVID-19.
Власти Мальты запретили въезд в страну туристам, которые не сделали прививку от коронавируса. Ограничение начнет действовать с 14 июля. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил министр здравоохранения Крис Ферн, пишет Times of Malta.
«Все кто будет приезжать в страну должны будут показать признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о вакцинации. Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители. Но они тоже должны доказать, что здоровы», – заявил глава ведомства.
Кроме того, с 14 июля на Мальте будут закрыты школы английского языка. Министр отметил, что в девяти таких учебных заведениях были выявлены случаи COVID-19.
«Мы станет первой страной, которая пошла на такой шаг», – подчеркнул Ферн.
Он отметил, что большинство новых случаев заболевания COVID-19 на Мальте связаны с зарубежными поездками. Причем почти все новые заражения обнаруживают у людей, которые не были привиты.
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