УЕФА оштрафовал Англию за поведение болельщиков на Евро-2020

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча полуфинала Англия – Дания и оштрафовал Ассоциацию футбола Англии.

Сумма штрафа составляет 30 000 евро, говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Фаны английской сборной светили лазерами в глаза голкиперу датчан, нарушали правопорядок во время исполнения гимна Дании, а также жгли фейерверки прямо на стадионе.

В этом матче англичане победили Данию со счетом 2: 1. Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро.

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