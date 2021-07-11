УЕФА оштрафовал Англию за поведение болельщиков на Евро-2020
УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча полуфинала Англия – Дания и оштрафовал Ассоциацию футбола Англии.
Сумма штрафа составляет 30 000 евро, говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Фаны английской сборной светили лазерами в глаза голкиперу датчан, нарушали правопорядок во время исполнения гимна Дании, а также жгли фейерверки прямо на стадионе.
В этом матче англичане победили Данию со счетом 2: 1. Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро.
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На «Арене Львов» болельщики зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы и применяли лазерные указки.
В список нарушений, обнародованный УЕФА, попали использование пиротехники, блокировка проходов, использование лазерных указок.
Дело возбуждено в связи с тем, что российские болельщики во время матча со сборной Черногории в Подгорице бросали файеры и иные посторонние предметы на поле.